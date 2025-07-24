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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماركا ..لامين يامال يتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم، عن فوز النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2024-2025، متفوقًا على نخبة من نجوم كرة القدم، أبرزهم عثمان ديمبلي وجواو فيتينا، لاعبي باريس سان جيرمان.

وجاء تتويج يامال عقب تصويت ضخم أجرته الصحيفة بمشاركة لجنة تحكيم دولية مكونة من 133 عضوًا، تضم نخبة من الصحفيين الإسبان والدوليين، إلى جانب مدربين ولاعبين سابقين، حيث اختار كل عضو 10 لاعبين من بين قائمة مكونة من 100 مرشح.

لامين يامال تصدّر القائمة بـ 3310 نقطة

عثمان ديمبلي حلّ ثانيًا بـ 3100 نقطة

جواو فيتينا جاء في المركز الثالث بـ 2732 نقطة

هذا الفارق الكبير في النقاط (أكثر من 200 نقطة) عكس الإجماع شبه التام على قيمة وتأثير يامال في موسم استثنائي، رغم غيابه عن كأس العالم للأندية.

لامين يامال موسم استثنائي بالأرقام

قدم لامين يامال واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق مع برشلونة، حيث شارك بفاعلية في مختلف البطولات، وجاءت أرقامه كالتالي:

الدوري الإسباني: 9 أهداف – 15 تمريرة حاسمة

دوري أبطال أوروبا: 5 أهداف – 4 تمريرات حاسمة

كأس الملك: 2 هدف – 6 تمريرات حاسمة

كأس السوبر الإسباني: 2 هدف

الإجمالي:

 18 هدفًا
15 تمريرة حاسمة
 3 بطولات

 

رغم غيابه عن كأس العالم للأندية، تم اختيار يامال بفضل تأثيره الحاسم في كل البطولات التي خاضها مع برشلونة.

حسمت لجنة التحكيم قرارها بالتزامن مع أو بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية، التي لم تغير ترتيب القمة، حيث حافظ يامال على الصدارة.

 

بهذا التتويج، ينضم لامين يامال إلى قائمة عمالقة سبقوه في الفوز بالجائزة من "ماركا"، مثل:

  • كريم بنزيما
  • إيرلينغ هالاند
  • فينيسيوس جونيور

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب تصنيفه في المركز الرابع خلال موسم 2023-2024، خلف فيني جونيور، جود بيلينغهام، ورودري.

ماركا لامين يامال برشلونة هالاند

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