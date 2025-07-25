موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة الودية والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، مواجهة ودية أمام نظيره وادي دجلة، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي 2025 – 2026.

تُقام المباراة على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يواصل الفريق الأبيض معسكره المغلق الذي انطلق مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد، والمقرر أن ينتهي في 27 يوليو الجاري.

ثالث تجارب الزمالك الودية في المعسكر

تُعد مواجهة وادي دجلة هي الثالثة للزمالك خلال هذا المعسكر، بعد فوزه في التجربتين السابقتين، حيث تغلب على فريق رع بهدف دون رد، ثم تفوق على الشمس بنتيجة مثيرة (5-4) في المباراة الثانية.

يُشرف المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على تدريبات الزمالك حاليًا، بعدما تولى المهمة الفنية مؤخرًا خلفًا للمدرب السابق أيمن الرمادي، في إطار خطة النادي لتجديد دماء الجهاز الفني ورفع مستوى الفريق استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في إطار سعي الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك الودية

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يُعلن رسميًا عن إذاعة اللقاء على أي قناة تليفزيونية، حيث تُرجح المؤشرات أن تُقام المباراة دون نقل مباشر.