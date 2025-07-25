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توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026

حتحوت
حتحوت
منار نور

قبل يومين من إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، استعرض الإعلامي هاني حتحوت عبر حساباته الرسمية أبرز التفاصيل والمعايير التي ستحكم جدول المسابقة، بناءً على ما جمعه من معلومات دقيقة تخص لائحة البطولة وتنسيق المواعيد.

وكتب حتحوت : "قبل يومين من إقامة قرعة الدوري المصري لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٦، أقدم لكم أبرز المعلومات التي جمعتها عن معايير القرعة ولائحة المسابقة:

‏- تقام ١٤ جولة من الدوري قبل انطلاق مشوار المنتخب الوطني بأمم إفريقيا بعد التنسيق مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

‏- يواجه المنتخب الثاني، الذي يلعب بطولة كأس العرب، مشكلة تتمثل في خوض الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري، لقاءات الجولة الثانية من دوري الأبطال والكونفدرالية نهاية نوفمبر، بينما تنطلق البطولة أول ديسمبر.

‏- يتوقف الدوري المصري ٧ أسابيع، في الفترة بين نوفمبر ويناير، بسبب ارتباطات المنتخبين.

‏- من أجل تحقيق العدالة، تم تقسيم الفرق الـ٢١ لثلاث فئات طبقًا لترتيب الموسم الماضي، ولن يلعب فريق من الفئة الأخيرة أكثر من مباراتين متتاليتين مع فرق الفئة الأولى. كما لن يلعب أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على ملعبه. (مع الوضع في الاعتبار أن أكثر من فريق يتشاركون في ملعب واحد).

‏- ينتهي الدور الأول يوم ٥ مارس، فيما يبدأ الدور الثاني لفرق مجموعة البقاء يوم ١٨ مارس، وينطلق الدور الثاني لمجموعة التتويج ١ أبريل لأن مبارياتها أقل ولارتباط الفرق غالبا بإقصائيات البطولتين القاريتين.

‏- بعكس الموسم الماضي، فالفرق تنتقل للمرحلة الثانية بأهدافها. وفي حالة التساوي في النقاط يتم الترتيب في الدور الأول طبقًا للأهداف، وفي الدور الثاني طبقًا للمواجهات المباشرة في الدورين.

‏- السباب الجماعي تغيرت العقوبة، فالعقاب في المرة الأولى بغرامة، والثانية والثالثة بمنع المجموعة المرتكبة للخطأ فقط من الحضور لمباراة واحدة، ثم مباراتين، لتتأجل عقوبة حرمان النادي نفسه إلى مرحلة أبعد.

‏- قرعة الدور الثاني ستكون قرعة كاملة بنفس شكل قرعة الدور الأول وبحضور ممثلي الأندية الـ٧ والـ١٤، منعا لتكرار أزمة الموسم الماضي.

‏- القمة بين الأهلي والزمالك، ستكون بين الجولات ١٨ إلى ٢١.. في رمضان يعني. 

‏- بند الانسحاب بات واضحًا دون لبس محتمل، والانسحاب يعني خصم نقاط المباراة + ٣ نقاط أخرى.

حتحوت الدوري المصري القمة المصري

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