رغم الخروج.. حتحوت: الأهلي خرج بمكاسب فنية ومعنوية كبيرة من كأس العالم للأندية

الإعلامي هاني حتحوت عن مباراة الأهلي أمام بورتو البرتغالي، وخروجه من بطولة كأس العالم للأندية عقب التعادل.

وكتب حتحوت عبر حسابه على «إكس»: «استفادة كبيرة تحققت للأهلي من مشاركته في كأس العالم للأندية ولو ودّعها، بعيدًا عن المكاسب المادية الكبيرة، فهي استفادة من اندماج عناصره الجديدة في أعلى مستوى تنافسي.. فكيف سيدخلون الموسم المقبل بعد فترة الإعداد؟».

وتابع: «الظروف والسيناريوهات التي مر بها الأهلي في المباريات، من تفوق أحيانًا ومن تراجع أحيانًا، من الحدة التي لعب بها ولعب بها المنافسون، من استقبال الأهداف، من الإصرار على تسجيلها، من خطورة إهدار الفرص، من ضرورة إعلاء اسم الفريق لأنه النجم وإلا ستُعاقب.. هذا إلى جانب درجات الحرارة والتعامل مع الانتقادات الحادة المستحقة وغير المستحقة وغيرها.. كلها استفادات لما هو قادم».

وأضاف: «اللاعبون أدّوا ما عليهم، أخطأوا وأجادوا، وختموا المشاركة بأعلى نسق وأداء في المباريات الثلاث، حتى مع الأخطاء ومع النتيجة النهائية».

واختتم: «مهم دائمًا التعلم والتطور والاستفادة من الأخطاء و(ضم الصفقات الأفضل) كي تتواكب النتائج مع الطموحات».