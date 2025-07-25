موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي والقناة الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025-2026، من خلال معسكره التدريبي المُقام في تونس خلال الفترة من 18 وحتى 26 يوليو الجاري.

ثاني التجارب الودية للأهلي



يخوض الأهلي اليوم الجمعة ثاني مبارياته الودية بالمعسكر، حيث يلتقي مع فريق البنزرتي التونسي، في إطار التحضيرات الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً، قبل أن يتم تعديل موعدها لتُقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فوز مميز في الودية الأولى

الأهلي كان قد استهل معسكره بفوز كبير على حساب الملعب التونسي بنتيجة 4-1 في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين يوم الإثنين الماضي، ما منح الجهاز الفني دفعة قوية لمواصلة الاستعدادات بنفس الوتيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي



من المنتظر أن تُذاع مباراة الأهلي والبنزرتي عبر شاشة قناة الأهلي، حيث توفر القناة تغطية خاصة وتحليل فني للمواجهة.

يُذكر أن نادي الزمالك أعلن أيضًا عن خوض مباراتين وديتين ضمن معسكره الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.