صفقة مغربية جديدة على ردار الزمالك

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع ظهير أيمن مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الجهاز الفني والإدارة الرياضية لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" أن المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، يبحثان عن حلول لتدعيم الجبهة اليمنى، بعد تعثّر المفاوضات مع أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي، بسبب المطالب المالية المرتفعة والتي تجاوزت السقف المحدد من قبل إدارة القلعة البيضاء.

أيمن طرازي ضمن الحسابات الفنية لنادي الزمالك

وأشار عبد الجواد إلى أن أحد الأسماء المطروحة على طاولة الزمالك هو أيمن طرازي، ظهير أيمن فريق حسنية أغادير المغربي، من مواليد 2005، موضحًا أن اللاعب يتمتع بميزة كبيرة كونه لا يشغل مقعدًا ضمن اللاعبين الأجانب فوق السن.

وأوضح أن الزمالك لم يفتح باب التفاوض الرسمي حتى الآن، بل اكتفى بالتواصل مع وكيل أعمال اللاعب لجس النبض، مؤكدًا أن الانطباعات الأولية إيجابية، ما جعله ضمن قائمة البدائل، لكنه ليس الخيار الأول في الوقت الحالي.

تواجد مغربي قوي في صفوف الزمالك

ويضم الزمالك حاليًا ثلاثة لاعبين مغاربة في قائمته، هم عبد الحميد معالي، محمود بنتايج، وصلاح الدين مصدق، مما يعكس توجه النادي نحو استقطاب مواهب من شمال أفريقيا، خاصة في ظل تألق العديد من العناصر المغربية في الدوري المصري مؤخرًا.