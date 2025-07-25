باولو: 3 مراكز في الزمالك تحتاج لاعبين.. والصفقات الجديدة مميزة

أكد حسام باولو، لاعب الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء دائما تساند اللاعبين في الأوقات الصعبة، مشددا على أنهم الأكثر إخلاصًا.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي لاعب كبير ورسالته لجماهير الزمالك بسبب مساندته في الأوقات الصعبة لأنهم وقفوا بجانبه، والصفقات الجديدة مميزة للغاية".

وأضاف: "معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية حتى الآن جيد والفريق يحتاج إلى ظهير أيمن وظهير أيسر وأيضا إلى رأس حربة بسبب عدد البطولات التي يشارك فيها الفريق وأيضا لخلق منافسة بين اللاعبين".

وأوضح: "عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي مميز وأتمنى أن يدخلوا في أجواء الفريق بشكل سريع وناصر منسي متألق وأتمنى استمراره على نفس المستوى".