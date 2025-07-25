قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية لتخفيف التوتر جنوب سوريا
السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع
متحديا ماكرون والعالم .. نتنياهو: لا لدولة فلسطينية ولو اعترف بها الجميع
مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن
دعاء عظيم لاغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة.. اقضِ به حاجتك
توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد بيبو: الأهلي تعامل باحترافية في أزمة وسام أبو علي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

علق الكابتن خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة اللاعب وسام أبو علي واعتذاره بعد امتناعه عن حضور جلسات التأهيل الأخيرة، في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وخلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" عبر قناة MBC مصر، قال بيبو:"الأهلي تعامل باحترافية كبيرة جدًا في ملف وسام أبو علي، واستفاد من اللاعب فنيًا وماديًا، لكن اللاعب قرر أنه لا يريد الاستمرار، وده حقه".


وأضاف:"اعتذار وسام أبو علي موجّه بالدرجة الأولى لجمهور الأهلي، اللي دعمه وحبه في فترة قصيرة جدًا، والجمهور هو اللي يستحق الاعتذار فعلًا".

وتابع: "الخطاب اللي جه من الاتحاد الفلسطيني كان غريب شوية، وهو اللي خلى وسام يطلع يعتذر ويعيد حساباته".

وأكد بيبو أن النادي الأهلي كان بإمكانه الاحتفاظ باللاعب بسهولة، قائلًا: "الأهلي كان يقدر يخلي وسام أبو علي، حتى لو وصله عرض بالرقم اللي هو عايزه، بس النادي اختار إنه يمشيه بشكل احترافي ومحترم".

وسام الاهلي رحيل وسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

ترشيحاتنا

مربي التين

طريقة عمل مربى التين في البيت

رسام النجوم.... سعيد ينشر البهجة في شوارع وسط البلد... نفسي اعمل معرض(فيديو)

رسام النجوم .. سعيد ينشر البهجة في شوارع وسط البلد | شاهد

السكرى

مرض العصر المزمن.. كيف تكتشف الإصابة بالسكري؟

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد