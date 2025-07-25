خالد بيبو: الأهلي تعامل باحترافية في أزمة وسام أبو علي

علق الكابتن خالد بيبو، نجم النادي الأهلي السابق، على أزمة اللاعب وسام أبو علي واعتذاره بعد امتناعه عن حضور جلسات التأهيل الأخيرة، في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق.

وخلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" عبر قناة MBC مصر، قال بيبو:"الأهلي تعامل باحترافية كبيرة جدًا في ملف وسام أبو علي، واستفاد من اللاعب فنيًا وماديًا، لكن اللاعب قرر أنه لا يريد الاستمرار، وده حقه".



وأضاف:"اعتذار وسام أبو علي موجّه بالدرجة الأولى لجمهور الأهلي، اللي دعمه وحبه في فترة قصيرة جدًا، والجمهور هو اللي يستحق الاعتذار فعلًا".

وتابع: "الخطاب اللي جه من الاتحاد الفلسطيني كان غريب شوية، وهو اللي خلى وسام يطلع يعتذر ويعيد حساباته".

وأكد بيبو أن النادي الأهلي كان بإمكانه الاحتفاظ باللاعب بسهولة، قائلًا: "الأهلي كان يقدر يخلي وسام أبو علي، حتى لو وصله عرض بالرقم اللي هو عايزه، بس النادي اختار إنه يمشيه بشكل احترافي ومحترم".