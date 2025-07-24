لتعويض وسام أبو علي.. شوبير يلمح لصفقة هجومية جديدة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل مساعي إدارة النادي لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل رسميًا إلى الدوري الأمريكي.

ونشر شوبير عبر حسابه على منصة "إكس" تدوينة قصيرة ألمح خلالها إلى ملامح الخط الأمامي للمارد الأحمر هذا الموسم، قائلًا:"يبقى كده شريف وجراديشار وحمزة و.... مهاجمين الأهلي الموسم ده"، في إشارة إلى اقتراب الإعلان عن اسم جديد في مركز الهجوم.

وتعمل إدارة الكرة بالنادي حاليًا على إنهاء ملف المهاجم الجديد، استجابةً لتوصيات فنية تؤكد الحاجة لتعزيز الخط الأمامي، خاصة مع المشاركة في أكثر من بطولة محلية وقارية خلال الموسم المقبل.

وترددت خلال الساعات الأخيرة أسماء عدة مرشحة للانضمام إلى الأهلي، أبرزها أحمد حسن كوكا، مهاجم لوهافر الفرنسي السابق، إلى جانب أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، حيث من المتوقع حسم أحدهما رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.