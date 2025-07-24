مورينيو: باريس سان جيرمان الفائز الحقيقي وتشيلسي سيبيع القمصان فقط

قلل جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة الحالي، من أهمية فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن البطولة أشبه بالمباريات التحضيرية، وأن المكسب الحقيقي كان في تسويق القمصان، رغم إشادته بتألق كول بالمر.

وأكد أن باريس سان جيرمان هو الفائز الأكبر هذا الموسم بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا رغم رحيل مبابي، مشيدًا بمجموعة اللاعبين البرتغاليين في صفوفه، ومتمنيًا أن يحصل أحد ظهيريه على الكرة الذهبية.

وحذر مورينيو آرسنال من المبالغة في التوقعات بشأن جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، مشيرًا إلى أنه تألق ضمن نظام يخدمه بالكامل، وقد يجد صعوبة في إنجلترا.

وانتقد الشائعات التي ربطت اللاعب بفنربخشة، وهاجم ما وصفه بـ"أكاذيب الميركاتو" التي يُروج لها وكلاء ومصالح خفية.

وتحدث عن تجربته مع توتنهام، مؤكدًا أنه أُقيل قبل خوض نهائي البطولة، كما عبّر عن رغبته في تدريب منتخب البرتغال في كأس العالم يومًا ما.

وفي انتقاد مباشر، وصف مالك مانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، بقلة الخبرة الكروية، مشيرًا إلى أن ما يحدث مع المدرب أموريم يعكس غياب الرؤية.

واختتم مورينيو برسالة ساخرة إلى بيب جوارديولا، مؤكدًا أن التمسك بالأفكار دون مرونة يُعد "غباء تدريبياً"، داعيًا المدربين للتأقلم مع إمكانيات لاعبيهم.