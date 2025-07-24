في سن الأربعين.. آشلي يونج يعيد كتابة فصله الأخير في الملاعب مع إيبسويتش تاون

أعلن نادي إيبسويتش تاون رسميًا تعاقده مع الظهير الإنجليزي المخضرم آشلي يونج، في صفقة تُعزز طموحات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

وجاء انضمام يونج، صاحب الـ40 عامًا، بعد انتهاء عقده مع إيفرتون، حيث خاض معه موسمين خاض خلالهما 70 مباراة، سجل فيها هدفين وقدم أداءً ثابتًا ساعد الفريق في عدة مناسبات.

ويأتي التوقيع مع يونج لتعويض رحيل أكسل توانزيبي، الذي غادر الفريق بعد نهاية عقده، منتقلاً إلى صفوف بيرنلي، إضافة إلى تراجع الخبرات في الفريق بعد مغادرة لاعب الوسط ماسيمو لونجو.

ويمتد عقد يونج الجديد مع إيبسويتش حتى صيف 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الجانب الدفاعي بخبرة نادرة في الملاعب الإنجليزية، خاصة من لاعب سبق له تمثيل أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد، أستون فيلا، وواتفورد، فضلًا عن تجربة أوروبية مع إنتر ميلان.

المدير الفني للفريق، كيران ماكينا، أعرب عن سعادته بإتمام الصفقة، قائلاً عبر الموقع الرسمي للنادي:

"مسيرة يونج تتحدث عن نفسها، لقد حافظ على مستوى عالٍ من الاحترافية والتنافسية طوال السنوات الماضية، وهو لا يزال متعطشًا للمساهمة داخل وخارج الملعب. نثق أن خبرته ستكون عنصرًا مؤثرًا في موسمنا المقبل".