مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير جماهير النادي الأهلي، بسبب الحملة التي يتعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وشارك محمد الشناوي في مباراة الفريق مع الملعب التونسي الودية التي أقيمت مساء أمس في معسكر الفريق الإعدادي في مدينة طبرقة بتونس في الشوط الثاني والتي أنتهت برباعية مقابل هدف.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "للأسف في حملات من البعض ضد لاعيبة في الأهلي، وتلاقي استهزاء وسخرية وتريقة، لازم الناس تبقى فاهمة أن مفيش حد مبيغلطش وهتكلم بالتحديد عن الشناوي أنا لازم أساند اللعيب بتاعي وافتكرله الحلو".

وتابع: "الشناوي عنده رصيد كبير وإرث يخليه يستحق الدعم والمساندة ويخليك تفتكر أنه كابتن النادي الأهلي، أنت اللي المفروض تتصدى للي يقلل من لاعيبتك مش أنت اللي تبادر بده، الشناوي أو شوبير أو سيحا أي واحد فيهم يلعب حسب رؤية الجهاز الفني".

وأضاف: "لكن أنا دوري أساند الكابتن بتاعي واللاعب بتاعي وأساعد مصطفى شوبير بس مفضلش أعظم وأفخم فيه، لأ براحة واحدة واحدة عشان الدنيا متبوظش، وهنفترض أن ريبيرو شاف شوبير يبقى أساسي ولعب وساعتها هيغلط لما هيغلط هتعمل فيه كده؟".

وأكمل: “ما لازم هيغلط مين مش هيغلط؟ وهيطلع على الفاضي واجوان هتدخل بسببه ساعتها هيتقطع كده برضه؟ فلازم أيا كان مين اللي بيلعب أسانده وأدعمه وفي النهاية القرار الفني ده بتاع المدرب”.