تريقة وسخرية واستهزاء.. شوبير: هناك حملة ضد هذا الثنائي بالأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن هناك حملات من جانب بعض الأهلاوية الكبار ضد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: "ما أغضبني أن بعض من الأهلاوية الكبار على السوشيال ميديا بدأو في حملات على لاعيبة من الأهلي، وهقول بالاسم.. حملات تريقة وسخرية واستهزاء، فمفيش لاعب مبيغلطش، وطول الوقت كويس، ولا حارس مرمى مش بيغلط".

وأضاف: "كل الأخطاء واردة في كرة القدم، ويجب أن نحترم لاعبتنا، مثل ما أظهر جمهور الأهلي اليوم من مشاعر احترام تجاه الثنائي على معلول والسولية بعد توقيعهما مع الصفاقسي وسيراميكا، وما أقصده من لاعبين في الأهلي هما الشناوي وأفشة".

وتابع: "دوري إن أنا أساند اللاعب بتاعي، وفرضًا لما مستوى لاعب يقع أيه يعني ما اسنده دا كفاية بس لما بتفتكر نهائي القرن بتفتكر هدف أفشة.. لما حارس يدخل فيه هدف اشتمه؟ ليه؟ هو أنا مليش تاريخ معاك يا أخي هو أنا مفرحتكش في مرة من المرات؟ أيه يعني لما الشناوي يغلط؟ دا انا عندي رصيد كبير أوي يسمحلي بالمساندة وتقف جمبي، وتفتكر إن أنا كابتن الأهلي".

وأتم: “مصطفى شوبير متألق يلعب وربنا يكرمه، بيدبدب يلعب، وحسب ما يختار المدرب، ودوري إن أنا أساند اللاعب بتاعي”.