الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

تصاعدت وتيرة البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك من أجل الاستعداد للتقديم واختيار الكلية المناسبة وفقًا للقدرة المالية والتخصص الأكاديمي المستهدف، خاصة في ظل تنوع البرامج الدراسية وتفاوت المصروفات بين الجامعات

وتُعد الجامعات الأهلية واحدة من أبرز البدائل التعليمية المطروحة أمام خريجي الثانوية العامة، لما تقدمه من تعليم عالي الجودة مدعوم من الدولة، وبرامج دراسية حديثة مرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

فيما يلي نرصد المصروفات الدراسية في أبرز الجامعات الأهلية المعتمدة، بما في ذلك جامعة القاهرة الأهلية، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة المنوفية

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، في إطار التزامها بضوابط مجلس الجامعات الأهلية، وحرصها على تقديم تعليم متميز يلبي تطلعات الطلاب.

وأكدت الجامعة أن المصروفات يتم سدادها بعد إعلان نتيجة التنسيق وقبول الطالب رسميًا في البرنامج، مشيرة إلى أن الدفع سيكون على دفعتين لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وشددت الجامعة على عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة من القنوات الرسمية، وهي:

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://cnu.cu.edu.eg

صفحة فيسبوك الرسمية: صفحة جامعة القاهرة الأهلية



كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه

كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه

كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه

كلية الهندسة 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 80 ألف جنيه

كلية التمريض 60 ألف جنيه

كلية الأعمال 60 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه

كلية العلوم 60 ألف جنيه

كلية القانون 50 ألف جنيه

كلية الإعلام 50 ألف جنيه

كلية التربية والطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025/2026

كشفت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة لبرامجها الأكاديمية في العام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه

كلية الهندسة: 70,000 جنيه

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه

كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق بالعربية): 60,000 جنيه

كلية الترجمة المتخصصة (بالإنجليزية): 60,000 جنيه

كلية العلوم: 60,000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه

مصروفات جامعة بنها الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة بنها الأهلية هي الأخرى عن قائمة مصروفاتها للعام الجديد، وجاءت كالتالي:

كلية الطب: 155,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 110,000 جنيه

كلية الطب البيطري: 80,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية علوم الحاسب: 75,000 جنيه

كلية الفنون البصرية والتصميم: 60,000 جنيه

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 50,000 جنيه

كلية علوم الطاقة: 45,000 جنيه

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2025/2026

حددت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية المصروفات الرسمية كما يلي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه

كلية الصيدلة: 110,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية التمريض: 70,000 جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 40,000 جنيه

كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2025/2026

كشفت جامعة المنوفية الأهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية والتي جاءت على النحو التالي:

كلية الطب: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 115,000 جنيه

كلية الصيدلة: 105,000 جنيه

كلية الطب البيطري: 70,000 جنيه

كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه

كلية التمريض: 60,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية الحاسوب: 75,000 جنيه

برنامج اللغة الإنجليزية: 70,000 جنيه

ملاحظات هامة للطلاب قبل التقديم