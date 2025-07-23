الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

تصاعدت وتيرة البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك من أجل الاستعداد للتقديم واختيار الكلية المناسبة وفقًا للقدرة المالية والتخصص الأكاديمي المستهدف، خاصة في ظل تنوع البرامج الدراسية وتفاوت المصروفات بين الجامعات
وتُعد الجامعات الأهلية واحدة من أبرز البدائل التعليمية المطروحة أمام خريجي الثانوية العامة، لما تقدمه من تعليم عالي الجودة مدعوم من الدولة، وبرامج دراسية حديثة مرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
فيما يلي نرصد المصروفات الدراسية في أبرز الجامعات الأهلية المعتمدة، بما في ذلك جامعة القاهرة الأهلية، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة المنوفية
مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، في إطار التزامها بضوابط مجلس الجامعات الأهلية، وحرصها على تقديم تعليم متميز يلبي تطلعات الطلاب.
وأكدت الجامعة أن المصروفات يتم سدادها بعد إعلان نتيجة التنسيق وقبول الطالب رسميًا في البرنامج، مشيرة إلى أن الدفع سيكون على دفعتين لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.
وشددت الجامعة على عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة من القنوات الرسمية، وهي:
الموقع الإلكتروني الرسمي: https://cnu.cu.edu.eg
صفحة فيسبوك الرسمية: صفحة جامعة القاهرة الأهلية
كلية الطب 155 ألف جنيه
كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه
كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه
كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه
كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه
كلية الهندسة 80 ألف جنيه
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 80 ألف جنيه
كلية التمريض 60 ألف جنيه
كلية الأعمال 60 ألف جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه
كلية العلوم 60 ألف جنيه
كلية القانون 50 ألف جنيه
كلية الإعلام 50 ألف جنيه
كلية التربية والطفولة المبكرة 30 ألف جنيه
مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025/2026
كشفت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة لبرامجها الأكاديمية في العام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي:
كلية الطب البشري: 150,000 جنيه
كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه
كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه
كلية الهندسة: 70,000 جنيه
كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه
كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق بالعربية): 60,000 جنيه
كلية الترجمة المتخصصة (بالإنجليزية): 60,000 جنيه
كلية العلوم: 60,000 جنيه
كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه
مصروفات جامعة بنها الأهلية 2025/2026
أعلنت جامعة بنها الأهلية هي الأخرى عن قائمة مصروفاتها للعام الجديد، وجاءت كالتالي:
كلية الطب: 155,000 جنيه
كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 110,000 جنيه
كلية الطب البيطري: 80,000 جنيه
كلية الهندسة: 75,000 جنيه
كلية علوم الحاسب: 75,000 جنيه
كلية الفنون البصرية والتصميم: 60,000 جنيه
كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 50,000 جنيه
كلية علوم الطاقة: 45,000 جنيه
مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2025/2026
حددت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية المصروفات الرسمية كما يلي:
كلية الطب البشري: 150,000 جنيه
كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه
كلية الصيدلة: 110,000 جنيه
كلية الهندسة: 75,000 جنيه
كلية التمريض: 70,000 جنيه
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 40,000 جنيه
كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه
مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2025/2026
كشفت جامعة المنوفية الأهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية والتي جاءت على النحو التالي:
كلية الطب: 150,000 جنيه
كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه
كلية العلاج الطبيعي: 115,000 جنيه
كلية الصيدلة: 105,000 جنيه
كلية الطب البيطري: 70,000 جنيه
كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه
كلية التمريض: 60,000 جنيه
كلية الهندسة: 75,000 جنيه
كلية الحاسوب: 75,000 جنيه
برنامج اللغة الإنجليزية: 70,000 جنيه
ملاحظات هامة للطلاب قبل التقديم
- جميع المصروفات الواردة قابلة للتغيير وفقًا للقرارات الوزارية أو تحديثات مجلس الجامعات الأهلية.
- ينصح بمتابعة الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية للجامعات للحصول على المعلومات الدقيقة.
- المقارنة بين الكليات من حيث البرامج الدراسية، التدريب العملي، الشراكات الدولية، والمصروفات.