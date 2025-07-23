قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتراضينا| قصة دهس نور النبوي لموظف.. فيديو
أمي الثانية.. علي البيلي يوجّه رسالة مؤثرة لـ ريهام عبد الغفور
الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
وزير التعليم: نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 %
رسميا.. الدولي لليد يحدد موعد بطولة العالم للأندية في مصر ويعلن الفرق المشاركة
أحمد موسى: إسرائيل شاغلة نفسها بجيش مصر وتحديثه المستمر
راغب علامة: خبر طلاقي من زوجتي شائعة غير صحيحة والبنت باستني وأنا مسحت مكانها
محمد عبد اللطيف: التعليم مسؤولية وطنية.. ولا فصول فوق ال 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون فى التغيير
كثافات وعجز ونظام مرهق .. وزير التعليم يفتح الملفات الساخنة على الهواء |فيديو
على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
قرار يهدد بتفجير الأوضاع.. الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن
وحشتيني أوي.. رانيا فريد شوقي تحيى ذكرى ميلاد والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026
عبد العزيز جمال

تصاعدت وتيرة البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك من أجل الاستعداد للتقديم واختيار الكلية المناسبة وفقًا للقدرة المالية والتخصص الأكاديمي المستهدف، خاصة في ظل تنوع البرامج الدراسية وتفاوت المصروفات بين الجامعات

وتُعد الجامعات الأهلية واحدة من أبرز البدائل التعليمية المطروحة أمام خريجي الثانوية العامة، لما تقدمه من تعليم عالي الجودة مدعوم من الدولة، وبرامج دراسية حديثة مرتبطة بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

فيما يلي نرصد المصروفات الدراسية في أبرز الجامعات الأهلية المعتمدة، بما في ذلك جامعة القاهرة الأهلية، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة المنوفية

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد، في إطار التزامها بضوابط مجلس الجامعات الأهلية، وحرصها على تقديم تعليم متميز يلبي تطلعات الطلاب.

وأكدت الجامعة أن المصروفات يتم سدادها بعد إعلان نتيجة التنسيق وقبول الطالب رسميًا في البرنامج، مشيرة إلى أن الدفع سيكون على دفعتين لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

وشددت الجامعة على عدم الالتفات لأي معلومات غير صادرة من القنوات الرسمية، وهي:

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://cnu.cu.edu.eg

صفحة فيسبوك الرسمية: صفحة جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه

كلية الصيدلة 110 آلاف جنيه

كلية العلاج الطبيعى 110 آلاف جنيه

كلية الطب البيطرى 80 ألف جنيه

كلية الهندسة 80 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 80 ألف جنيه

كلية التمريض 60 ألف جنيه

كلية الأعمال 60 ألف جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه

كلية العلوم 60 ألف جنيه

كلية القانون 50 ألف جنيه

كلية الإعلام 50 ألف جنيه

كلية التربية والطفولة المبكرة 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025/2026

كشفت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة لبرامجها الأكاديمية في العام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه

كلية الهندسة: 70,000 جنيه

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه

كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق بالعربية): 60,000 جنيه

كلية الترجمة المتخصصة (بالإنجليزية): 60,000 جنيه

كلية العلوم: 60,000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه

مصروفات جامعة بنها الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة بنها الأهلية هي الأخرى عن قائمة مصروفاتها للعام الجديد، وجاءت كالتالي:

كلية الطب: 155,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 110,000 جنيه

كلية الطب البيطري: 80,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية علوم الحاسب: 75,000 جنيه

كلية الفنون البصرية والتصميم: 60,000 جنيه

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال: 50,000 جنيه

كلية علوم الطاقة: 45,000 جنيه

مصروفات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية 2025/2026

حددت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية المصروفات الرسمية كما يلي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 125,000 جنيه

كلية الصيدلة: 110,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية التمريض: 70,000 جنيه

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 40,000 جنيه

كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه

مصروفات جامعة المنوفية الأهلية 2025/2026

كشفت جامعة المنوفية الأهلية عن تفاصيل المصروفات الدراسية والتي جاءت على النحو التالي:

كلية الطب: 150,000 جنيه

كلية طب الأسنان: 120,000 جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 115,000 جنيه

كلية الصيدلة: 105,000 جنيه

كلية الطب البيطري: 70,000 جنيه

كلية العلوم الصحية: 60,000 جنيه

كلية التمريض: 60,000 جنيه

كلية الهندسة: 75,000 جنيه

كلية الحاسوب: 75,000 جنيه

برنامج اللغة الإنجليزية: 70,000 جنيه

ملاحظات هامة للطلاب قبل التقديم

  • جميع المصروفات الواردة قابلة للتغيير وفقًا للقرارات الوزارية أو تحديثات مجلس الجامعات الأهلية.
  • ينصح بمتابعة الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية للجامعات للحصول على المعلومات الدقيقة.
  • المقارنة بين الكليات من حيث البرامج الدراسية، التدريب العملي، الشراكات الدولية، والمصروفات.
مصروفات جامعة حلوان الأهلية مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 20252026 مصروفات الجامعات الأهلية مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 2025 مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي 20252026 مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

ترشيحاتنا

وزير التعليم

وزير التعليم: أخبار جيدة للمعلمين بشأن الدخل والرواتب قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: المصريون تمكنوا من التصدي للفتن التي خخطت لها المنظمات الإرهابية

وزير التعليم

وزير التعليم: نختار المدرسين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بعناية

بالصور

بحيل طبيعية .. اكتشف طرق علاج ضغط الدم المنخفض

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها
\ طريقة عمل الملوخية الخضرا على اصولها

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد