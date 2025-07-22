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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح لـ10%.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

طلاب الثانوية العامة 2025
طلاب الثانوية العامة 2025
نهلة الشربيني

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على آليات المنح والإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة من الجامعات الأهلية للمستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأُسرهم.

منح بنسبة 10% من أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا

وأضاف المتحدث الرسمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن المجلس أحيط بتقرير اللجنة الفنية المُشكلة بشأن دراسة قواعد المنح الدراسية الخاصة بالقبول بالجامعات الأهلية طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، بنسبة 10% من أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

وقد ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، وإصداره 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعات أهلية جديدة، تشمل: (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية). وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية أصبحت إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي المصرية، وحققت تقدمًا ملحوظًا منذ بداية عملها، ما أكسبها ثقة المجتمع المصري من طلاب وأولياء أمور، حيث تمثل نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عصري عالي الجودة، يقوم على الربط بين المعرفة والتطبيق.

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