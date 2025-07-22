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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لكليات الطب والهندسة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025 ، يستعد الاف الطلاب من الثانوية العامة 2025 لبدء انطلاق مرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025 والتي سوف تنطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، لذلك تصدرت المحرك البحث الشهير جوجل مؤشرات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025، وتعد المرحلة الاولي عبارة عن الكليات ذات المجموع العالي.

كيفية معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات:
ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطة حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا
 

وفي هذا التقرير سوف نعرض لطلاب الثانوية العامة 2025 نتيجة تنسيق الجامعات 2024 لكلية الطب والهندسة والحاسبات وهي الكليات الاكثر بحثا خلال الفترة الماضية.
 

كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهنسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025
ويوضح موقع صدي البلد في التقرير التالي توقعات ومؤشرات تنسيق 2025 من خلال تنسيق 2024 الحدود الدنيا للكليات 2024 كنموذج استرشادي لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية.

تنسيق الجامعات 2024

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق نتيجة المرحلة الأولى 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وجاء تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات جاء على النحو التالي 93.17٪ الطب و92.8٪ للأسنان 92.19٪ العلاج الطبيعي و91.7٪ للصيدلة.

تنسيق الجامعات 2025 الثانوية العامة انطلاق مرحلة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة الاولي موقع التنسيق الإلكترونى

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