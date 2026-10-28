الدقهلية.. ضبط أكثر من 7 آلاف لتر من المواد البترولية وتحرير 89 مخالفة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والمواد البترولية، بقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل الوزارة، ومتابعة ياسر السعودي وكيل المديرية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

وأسفرت عن تحرير 89 مخالفة تموينية، بواقع 71 مخالفة بالمخابز، و17 مخالفة بالأسواق العامة، ومخالفة واحدة بقطاع المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز، تنوعت المخالفات بين نقص وزن الخبز بإجمالي 26 مخالفة، والتصرف في الدقيق بـ12 مخالفة، وعدم نظافة أدوات العجين بـ9 مخالفات، إلى جانب مخالفات عدم وجود قوائم بيانات أو سجلات، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم إعطاء بون الصرف، وغيرها من المخالفات المرتبطة بمنظومة الخبز.

وفي الأسواق العامة، تصدر عدم الإعلان عن الأسعار قائمة المخالفات بـ12 مخالفة، إلى جانب مخالفات أحوال وتنفيذ قرارات النيابة ومزاولة النشاط دون ترخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ضبطيات قوية للمواد البترولية ومخالفات السلع التموينية

و تمكنت إدارة بني عبيد من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية في واقعتي تجميع بالمخالفة، شملت 1505 لترات من بنزين 80 و1638 لترًا من بنزين 92، بالإضافة إلى 3921 لتر سولار، بإجمالي 7064 لترًا من المواد البترولية.

كما أسفرت حملة بنبروه عن ضبط 80 بطاقة تموينية في واقعة تجميع بطاقات بالمخالفة، وتم ضبط طن من المخللات دون ترخيص بمركز المنصورة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية استمرار حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومواجهة تجميع المواد البترولية والأنشطة غير المرخصة، وحماية حقوق المواطنين.