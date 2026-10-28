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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يؤكد أهمية توقيع بروتوكول التعلم مدى الحياة مع الدقهلية وبني سويف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في مستهل زيارتهما لمحافظة الغربية، للمشاركة في مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظات الثلاث، في إطار دعم أهداف الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وتعزيز التعاون في مجال التعلم مدى الحياة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

توجيهات محافظ الغربية 

 ورحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في توسيع فرص التعلم، ودعم بناء الإنسان، والاستفادة من التجارب المتميزة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن بناء الإنسان وتنمية قدراته يمثلان أساس أي جهد تنموي حقيقي، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون بين المحافظات الثلاث يأتي دعمًا لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاستثمار في الإنسان، وفي إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم تبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وأضاف أن انضمام مدينة زفتى إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو عام 2024 يتيح فرصة مهمة لنقل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة من تجربة المحافظة في دعم التعلم مدى الحياة.

دعم محافظ الدقهلية 

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن انضمام مدينة المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو يعكس أهمية إتاحة المعرفة وفرص التعلم أمام المواطنين بمختلف أعمارهم، موضحًا أن التعاون مع محافظتي الغربية وبني سويف يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من المبادرات القابلة للتطبيق، بما يدعم تطوير الخدمات التعليمية والمجتمعية، ويعزز دور المدن في توفير بيئة تشجع على التعلم المستمر.

الاستفادة من الخبرات المتنوعة

كما أكد اللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن التعاون بين المحافظات الثلاث يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات المتنوعة وتبادل الممارسات الناجحة في مجال التعلم مدى الحياة.

وأشار إلى إلى أن أهمية البروتوكول تتمثل في تحويل التعاون إلى خطوات عملية تدعم إتاحة فرص التعلم وتنمية المهارات، وتساعد على الوصول إلى مبادرات أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، بما يتكامل مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تحقيق التنمية بالمحافظات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل زيارة محافظ الدقهلية بني سويف

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