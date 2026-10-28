محافظ الدقهلية يشيد بأداء طلاب مدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية الميكانيكية للتأسيس العسكري ويؤكد أهمية الانضباط والوعي

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية الميكانيكية للتأسيس العسكري، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي سياق دعم الأنشطة التربوية والوطنية التي تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والانتماء والولاء للوطن لدى الطلاب، وتنمية وعيهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

جاءت الزيارة بحضور اللواء أركان حرب وليد الخولي، قائد قطاع الدقهلية لمدارس التأسيس العسكري، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد أركان حرب الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد الجوهري، قائد المدرسة، والعقيد تامر عبد الوهاب، نائب قائد المدرسة، والدكتور أشرف العدل، مدير عام التعليم الفني، والدكتور شوقي الجوهري، مدير إدارة ميت غمر التعليمية، والمهندسة سحر الطنطاوي، مدير التعليم الفني بميت غمر، والمهندسة دينا شعيب، مديرة المدرسة، والدكتور السعيد أحمد، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والنائب عماد الغلبان، عضو مجلس النواب.

و تفقد محافظ الدقهلية قسم النسيج بالمدرسة، واستمع إلى شرح من الطلاب حول آليات تشغيل الماكينات ومراحل إنتاج الأقمشة، في إطار التعرف على طبيعة الدراسة العملية التي يتلقاها الطلاب، ومدى إسهامها في تنمية مهاراتهم الفنية وتأهيلهم لسوق العمل.

كما تابع المحافظ طابور العرض العسكري والرياضي، وعرض حملة الأعلام، إلى جانب مشاهدة محاكاة لجهود قوات الإطفاء في التعامل مع الحرائق، وتدريبات على إجراءات الإخلاء وإسعاف المصابين، حيث أظهر الطلاب مستوى متميزًا من التنظيم والانضباط والتنسيق، يعكس ما تلقوه من تدريب وتأهيل، وما اكتسبوه من مهارات في العمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وأعرب اللواء طارق مرزوق عن إعجابه الشديد بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب خلال العروض المختلفة، مشيدًا بما قدموه من أداء اتسم بالكفاءة والدقة والانضباط، ومؤكدًا أن ما شاهده يعكس حجم الجهد المبذول في تدريبهم وإعدادهم، ويبعث على الفخر والاعتزاز بأبناء الدقهلية وقدرتهم على تقديم نماذج مشرفة في الالتزام والتميز.

وأكد المحافظ تقديره لجميع القائمين على المدرسة، مشيدًا بجهود قيادتها وهيئة التدريس والمسؤولين عن التدريب في إعداد الطلاب وتنمية قدراتهم، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والعمل

الجماعي لديهم

وأكد محافظ الدقهلية أن وحدة الصف المصري تمثل الركيزة الأساسية لقوة الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن ما يجمع أبناء الشعب المصري من أخوة ومحبة وتماسك وطني أكبر من أي محاولات تستهدف بث الفرقة أو النيل من وحدة المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المصريين سيظلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، تجمعهم روابط الانتماء والمصير المشترك، مؤكدًا أن ترسيخ هذه المعاني لدى الطلاب يمثل أحد أهم الأدوار التربوية والوطنية للمؤسسات التعليمية، خاصة في المناسبات الوطنية التي تستحضر بطولات المصريين وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته.

وشدد على أهمية الانضباط في بناء شخصية الطلاب، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكية، واحترام المعلمين، والانتظام في الدراسة، والاجتهاد في تحصيل العلم، واكتساب المهارات العلمية والعملية، تمثل ركائز أساسية لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في تحقيق التنمية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المناهج الدراسية فقط، بل يمتد إلى بناء الشخصية وتنمية الوعي وترسيخ السلوك الإيجابي، وتعزيز احترام القانون والنظام، وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، بما ينعكس على سلوك الطلاب داخل المدرسة وخارجها، ويؤهلهم للقيام بدورهم في خدمة المجتمع.

وأضاف المحافظ أن ما شهده داخل المدرسة من عروض عسكرية ورياضية وتدريبات عملية يعكس أهمية التكامل بين التعليم والتربية والتدريب والانضباط، ويسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وغرس قيم الجدية والالتزام لديهم، ويؤكد أن بناء الإنسان الوطني الواعي أحد أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة التي أسسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيادته الرشيدة.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تنمية الوعي لدى الطلاب، باعتباره أحد أهم عناصر حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار ومعلومات، والتحقق من مصادرها قبل تصديقها أو إعادة نشرها.