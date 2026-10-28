مصادرة أمواله ومنعه من السفر.. حكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي 5 سنوات

أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية، الأربعاء، بأن المحكمة الثورية في إيران حكمت على المخرج السينمائي الحائز على جوائز، جعفر بناهي، بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة جميع ممتلكاته، نقلًا عن محاميه، دون ذكر التهم الموجهة إليه.

حبس مخرج سينمائي إيراني



وأضاف التقرير أن المحكمة فرضت أيضًا حظرًا على سفر بناهي إلى خارج البلاد لمدة عامين، ومنعته من ممارسة أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفاز فيلم بناهي «كان مجرد حادث» بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2025، وقد سبق اعتقاله عدة مرات بسبب أعماله السينمائية.



وعلى الرغم من صدور حكم غيابي بسجنه لمدة عام في عام 2025، بتهمة ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام، عاد بناهي إلى إيران في مارس الماضي.