زيلينسكي: يجب عقد المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا قبل نهاية نوفمبر المقبل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية عقد محادثات ثلاثية تجمع أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وكان زيلينسكي أعلن، في 23 أكتوبر الجاري، أن فرق التفاوض من الدول الثلاث اتفقت على عقد اجتماع على المستوى الفني خلال النصف الأول من نوفمبر، معربًا عن استعداد كييف لبدء المحادثات في أقرب وقت ممكن، ومشيرًا إلى أن انعقادها يتوقف على الموقف الروسي.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن المحادثات الفنية ينبغي أن تمهد الطريق أمام اجتماع على مستوى القادة، لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بإنهاء الحرب، مؤكدًا أهمية توفير ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، إلى جانب إشراك الدول الأوروبية في المسار التفاوضي.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ أمريكية لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، وسط استمرار الخلافات بشأن الأراضي والضمانات الأمنية وشروط التسوية النهائية للصراع.