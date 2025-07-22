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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025.. بشرى لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025 الإعلان الرسمي عن نتيجة الامتحانات خلال الساعات المقبلة، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، والتي تُعد من أهم مراحل التنسيق الجامعي في مصر، حيث يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم وفقًا للحدود الدنيا للقبول بالكليات.

قواعد تنسيق بالجامعات 2025

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا رسميًا بشأن قواعد القبول الجديدة بالجامعات الحكومية، وذلك ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2025، تزامنًا مع استمرار امتحانات الثانوية العامة 2025 التي تُجرى في الوقت الحالي.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2025 ضمن تنسيق الجامعات

وفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025-2026، فقد تم تحديد طريقة قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يُحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، والتي تشمل ما يلي:

تخصيص أعداد مستقلة لكل نظام (حديث – قديم) للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية، وفقًا لنسبة أعداد كل نظام إلى إجمالي عدد المتقدمين للثانوية العامة هذا العام.

تحديد حد أدنى مستقل لكل نظام (حديث – قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية، على ألا يقل الحد الأدنى لطلاب النظام القديم في أي قطاع عن متوسط الحد الأدنى لنفس القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

تحديد أعداد طلاب نظام الانتساب الموجه في الكليات التي تطبق هذا النظام داخل الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025-2026، ويتم ذلك من خلال مكتب تنسيق القبول، وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025

كشف مصدر مسؤول لموقع صدى البلد أن قواعد تنسيق الجامعات المعمول بها في العام الماضي تتضمن استثناء عدد 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة من نظام التوزيع الجغرافي والإقليمي، عند التقديم للكليات والمعاهد الجامعية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

يتم توزيع هؤلاء الطلاب وفقًا للترتيب المُعتمد من وزارة التربية والتعليم، بواقع:

500 طالب من شعبة العلوم

500 طالب من شعبة الرياضيات

500 طالب من الشعبة الأدبية

ويستفيد الطلاب الأوائل من الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة داخل الجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذا الإعفاء طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط الحفاظ على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

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