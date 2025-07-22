حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025، لذلك تصدرت المحرك البحث الشهير جوجل مؤشرات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025 ، وتعد المرحلة الاولي عبارة عن الكليات ذات المجموع العالي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات:



ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطة حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا.



تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى للعام الماضي:

كلية الطب البشري 93.17%

كلية طب الأسنان 92.68%

كلية الصيدلة 91.7%

كلية العلاج الطبيعي 92.19

كلية الهندسة 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة

كلية التمريض 84.41%

كلية الألسن 84.41%

كلية الآثار 78%

كلية الإعلام 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد 85.12%

كلية الآداب 60.85%

كلية التجارة 68.7%



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مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025:



ويوضح موقع صدي البلد في التقرير التالي توقعات ومؤشرات تنسيق 2025 من خلال تنسيق 2024 الحدود الدنيا للكليات 2024 كنموذج استرشادي لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية.

تنسيق الجامعات 2024:

وكان قد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق نتيجة المرحلة الأولى 2024 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وجاء تنسيق المرحلة الأولى بالجامعات جاء على النحو التالي 93.17٪ الطب و92.8٪ للأسنان 92.19٪ العلاج الطبيعي و91.7٪ للصيدلة.