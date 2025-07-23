من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عن مصروفات الجامعات الأهلية للتعرف على مصروفات كل كلية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل مجلس الجامعات الأهلية.

أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.

الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

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الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القاهرة الأهلية:

https://cnu.cu.edu.eg

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه سنويًا

كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه سنويًا

كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه سنويًا

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه سنويًا

كلية الهندسة: 70,000 جنيه سنويًا

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه سنويًا

كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق باللغة العربية): 60,000 جنيه سنويًا

كلية الترجمة المتخصصة (باللغة الإنجليزية): 60,000 جنيه سنويًا

كلية العلوم: 60,000 جنيه سنويًا

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه سنويًا

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه سنويًا

مصروفات جامعة بنها الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيها

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيها

كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيها

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيهاً

كلية الهندسة 75 ألف جنيها

كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيهاً

كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيهاً

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيهاً

كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيهاً

المصروفات الدراسية لكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2025 - 2026

كلية الطب البشري 150000 جنيه مصري

كلية طب الأسنان 125000 جنيه مصري

كلية الصيدلة 110000 جنيه مصري

كلية الهندسة 75000 جنيه مصري

كلية التمريض 70000 جنيه مصري

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 40000 جنيه مصري

كلية العلوم الصحية 60000 جنيه مصر

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2025

مصاريف كلية الطب 150 ألف جنيه

مصاريف كلية الأسنان 120 ألف جنيه

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 115 ألف جنيه

مصاريف كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه

مصاريف كلية الطب البيطري 70 ألف جنيه

مصاريف كلية العلوم الصحية 60 ألف جنيه

مصاريف كلية التمريض 60 ألف جنيه

مصاريف كلية الهندسة 75 ألف جنيه

مصاريف كلية الحاسوب 75 ألف جنيه

مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية 70 ألف جنيه

ويمكن الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024: