من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عن مصروفات الجامعات الأهلية للتعرف على مصروفات كل كلية العام الدراسي الجديد 2025/2026.
مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل مجلس الجامعات الأهلية.
أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.
وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.
ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.
الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية
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https://cnu.cu.edu.eg
مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت كالتالي:
- كلية الطب البشري: 150,000 جنيه سنويًا
- كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه سنويًا
- كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه سنويًا
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه سنويًا
- كلية الهندسة: 70,000 جنيه سنويًا
- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق باللغة العربية): 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الترجمة المتخصصة (باللغة الإنجليزية): 60,000 جنيه سنويًا
- كلية العلوم: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه سنويًا
مصروفات جامعة بنها الأهلية
كلية الطب 155 ألف جنيها
كلية طب الأسنان 125 ألف جنيها
كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيها
كلية الطب البيطري 80 ألف جنيهاً
كلية الهندسة 75 ألف جنيها
كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيهاً
كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيهاً
كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيهاً
كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيهاً
المصروفات الدراسية لكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2025 - 2026
كلية الطب البشري 150000 جنيه مصري
كلية طب الأسنان 125000 جنيه مصري
كلية الصيدلة 110000 جنيه مصري
كلية الهندسة 75000 جنيه مصري
كلية التمريض 70000 جنيه مصري
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 40000 جنيه مصري
كلية العلوم الصحية 60000 جنيه مصر
مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2025
مصاريف كلية الطب 150 ألف جنيه
مصاريف كلية الأسنان 120 ألف جنيه
مصاريف كلية العلاج الطبيعي 115 ألف جنيه
مصاريف كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه
مصاريف كلية الطب البيطري 70 ألف جنيه
مصاريف كلية العلوم الصحية 60 ألف جنيه
مصاريف كلية التمريض 60 ألف جنيه
مصاريف كلية الهندسة 75 ألف جنيه
مصاريف كلية الحاسوب 75 ألف جنيه
مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية 70 ألف جنيه