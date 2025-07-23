قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين
بعد انسحاب الهلال.. الأهلي يؤكد مشاركته في السوبر السعودي
بيان مشترك لوزارتي التعليم بشأن الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لـ نظام البكالوريا
مدينة العلمين الجديدة تكتظ بالزوار وتحتضن فعاليات عالمية متنوعة
الاتحاد الأوروبي يندد بقـ.ـتل المدنيين في غزة والأمم المتحدة تحذر من مجاعة ودمار شامل
الإسكان: مد الإعفاء من 70% من غرامات التأخير حتى 31 أغسطس
شاهد.. الرئيس السيسي يوجه رسائل قوية للمصريين في ذكرى ثورة 23 يوليو
وزير قطاع الأعمال: النصر للسيارات جاهزة لطرح السيارة الكهربائية العام الجاري
الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات
بالصور .. ننشر تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
الرئيس السيسي: نستحضر التجربة الوطنية ونمضي نحو الجمهورية الجديدة في ذكرى ثورة 23 يوليو
أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع بسبب التوترات التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

مصروفات الجامعات الأهلية 2025
مصروفات الجامعات الأهلية 2025
نهلة الشربيني

يبحث طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عن مصروفات الجامعات الأهلية للتعرف على مصروفات كل كلية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل مجلس الجامعات الأهلية.

أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.

الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

صفحة جامعة القاهرة الأهلية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/19kvHLGAy5/?mibextid=wwXIfr

الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القاهرة الأهلية:
https://cnu.cu.edu.eg

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت كالتالي:

  • كلية الطب البشري: 150,000 جنيه سنويًا
  • كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه سنويًا
  • كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه سنويًا
  • كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه سنويًا
  • كلية الهندسة: 70,000 جنيه سنويًا
  • كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه سنويًا
  • كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق باللغة العربية): 60,000 جنيه سنويًا
  • كلية الترجمة المتخصصة (باللغة الإنجليزية): 60,000 جنيه سنويًا
  • كلية العلوم: 60,000 جنيه سنويًا
  • كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه سنويًا
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه سنويًا

مصروفات جامعة بنها الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيها

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيها

كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيها

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيهاً

كلية الهندسة 75 ألف جنيها

كلية علوم الحاسب 75 ألف جنيهاً

كلية الفنون البصرية والتصميم 60 ألف جنيهاً

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 50 ألف جنيهاً

كلية علوم الطاقة 45 ألف جنيهاً

المصروفات الدراسية لكليات جامعة المنصورة الجديدة الأهلية للعام الجامعي 2025 - 2026

كلية الطب البشري 150000 جنيه مصري

كلية طب الأسنان 125000 جنيه مصري

كلية الصيدلة 110000 جنيه مصري

كلية الهندسة 75000 جنيه مصري

كلية التمريض 70000 جنيه مصري

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 40000 جنيه مصري

كلية العلوم الصحية 60000 جنيه مصر

مصاريف جامعة المنوفية الأهلية 2025

مصاريف كلية الطب 150 ألف جنيه

مصاريف كلية الأسنان 120 ألف جنيه

مصاريف كلية العلاج الطبيعي 115 ألف جنيه

مصاريف كلية الصيدلة 105 آلاف جنيه

مصاريف كلية الطب البيطري 70 ألف جنيه

مصاريف كلية العلوم الصحية 60 ألف جنيه

مصاريف كلية التمريض 60 ألف جنيه

مصاريف كلية الهندسة 75 ألف جنيه

مصاريف كلية الحاسوب 75 ألف جنيه

مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية 70 ألف جنيه

 

ويمكن الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024:

مصروفات الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 تنسيق الجامعات الأهلية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بشري سارة .. توقعات ارتفاع نسب القبول بكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

95 % للبترول والتعدين 87.5 % للهندسة وحاسبات ومعلومات 84.3 %.. مؤشرات شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2024

85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

أجنحة الدجاج المشوية بجليز الفلفل الحار

طبق عالمي.. طريقة أجنحة الدجاج المشوية بجائزة الفلفل الحار

الاكتئاب

مع نتيجة الثانوية العامة .. علامات تؤكد إصابة ابنك بالاكتئاب

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

بالصور

لذيذة وسهلة التحضير .. وصفات دايت تناسب نمط الحياة الصحي

وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير
وصفات دايت لذيذة وسهلة التحضير

فستان البحر.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

حرب ترامب التجارية كلفت جنرال موتورز أكثر من مليار دولار

ترامب
ترامب
ترامب

بعد إعلان النتيجة..7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق
7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد