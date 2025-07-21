مصروفات جامعتي القاهرة وحلوان الأهليتين 2025.. تفاصيل كاملة

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية في مصر، خاصة مع اعتبارها من الخيارات التعليمية القوية التي تقدم برامج أكاديمية متميزة بتكاليف تنافسية، وكونها جامعات غير هادفة للربح.
مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت كالتالي:
- كلية الطب البشري: 150,000 جنيه سنويًا
- كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه سنويًا
- كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه سنويًا
- كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه سنويًا
- كلية الهندسة: 70,000 جنيه سنويًا
- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق باللغة العربية): 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الترجمة المتخصصة (باللغة الإنجليزية): 60,000 جنيه سنويًا
- كلية العلوم: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه سنويًا
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه سنويًا
مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026
أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل مجلس الجامعات الأهلية.
أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.
وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.
ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.
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