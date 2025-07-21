مصروفات جامعتي القاهرة وحلوان الأهليتين 2025.. تفاصيل كاملة

مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية في مصر، خاصة مع اعتبارها من الخيارات التعليمية القوية التي تقدم برامج أكاديمية متميزة بتكاليف تنافسية، وكونها جامعات غير هادفة للربح.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وجاءت كالتالي:

كلية الطب البشري: 150,000 جنيه سنويًا

كلية طب الأسنان: 130,000 جنيه سنويًا

كلية العلاج الطبيعي: 105,000 جنيه سنويًا

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80,000 جنيه سنويًا

كلية الهندسة: 70,000 جنيه سنويًا

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60,000 جنيه سنويًا

كلية الدراسات القانونية (ليسانس حقوق باللغة العربية): 60,000 جنيه سنويًا

كلية الترجمة المتخصصة (باللغة الإنجليزية): 60,000 جنيه سنويًا

كلية العلوم: 60,000 جنيه سنويًا

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60,000 جنيه سنويًا

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55,000 جنيه سنويًا

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم جامعي عالي الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع الضوابط المحددة من قبل مجلس الجامعات الأهلية.

أكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيكون بعد قبول الطالب رسميًا في أحد البرامج الدراسية التي يصدر لها قرار وزاري ببدء الدراسة، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن نظام السداد سيكون على دفعتين لتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور.

ونبهت الجامعة جميع المتعاملين معها إلى ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمصروفات أو القبول.

الروابط الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية

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