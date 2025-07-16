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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصروفات الدراسية بجامعة حلوان الأهلية في تنسيق 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الاهلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، وتعد الجامعات الاهلية في مصر منافس قوي من حيث تقديم برامج دراسية مميزة ومصروفات دراسية ذات تنافسية عالية غير هادفة للربح.

 ويستعرض موقع صدي البلد في هذا التقرير  المصروفات الدراسية بجامعة حوان الأهلية 

 
مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025
وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:
الطب البشري: 150،000 جنيه
طب الأسنان: 130،000 جنيه
العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه
الهندسة: 70،000 جنيه
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه
الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه
الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه
كلية العلوم: 60،000 جنيه
كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه
 

طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة مصروفات الجامعات الاهلية

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