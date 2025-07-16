المصروفات الدراسية بجامعة حلوان الأهلية في تنسيق 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الاهلية، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي، وتعد الجامعات الاهلية في مصر منافس قوي من حيث تقديم برامج دراسية مميزة ومصروفات دراسية ذات تنافسية عالية غير هادفة للربح.

ويستعرض موقع صدي البلد في هذا التقرير المصروفات الدراسية بجامعة حوان الأهلية



مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2025

وقد أعلنت الجامعة عن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد على النحو التالي:

الطب البشري: 150،000 جنيه

طب الأسنان: 130،000 جنيه

العلاج الطبيعي: 105،000 جنيه

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 80،000 جنيه

الهندسة: 70،000 جنيه

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60،000 جنيه

الدراسات القانونية باللغة العربية (ليسانس حقوق): 60،000 جنيه

الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية: 60،000 جنيه

كلية العلوم: 60،000 جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60،000 جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 55،000 جنيه

