غضب المدارس.. القبض على 128 شخصا من مثيري الشغب في برشلونة

ألقت شرطة برشلونة القبض على 128 شخصاً، أغلبهم قاصرين، بعد أن تحولت احتجاجات الشباب في ساحة كاتالونيا إلى ليلة من أعمال النهب والحرائق والاشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، وفقًا لما صرحت به رئيسة مفوضي الشرطة، سيلفيا كاتا، في حديثها على إذاعة كتالونيا.

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يندلع فيها العنف حول ساحة كتالونيا.

غضب المدارس



تجمّع الشباب، ومعظمهم يرتدون ملابس سوداء ويغطون رؤوسهم، في الساحة بعد دعوة للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار (غضب المدارس)، وهو الشعار الكتالوني المشتق من "Lycées Indignés" (المدارس الثانوية الغاضبة)، الحركة التي تقف وراء أسابيع من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا.

وقام المحتجون برمي الحجارة، وأشعلوا النار في صناديق القمامة وأثاث الشوارع، واقتحموا المحلات التجارية في المنطقة.

EUROPE IN TURMOIL! VIOLENT PROTESTS NOW HURTING ORDINARY PEOPLE AND THEIR LIVELIHOODS! France saw nearly 1,000 arrests as clashes erupted, barricades burned and police deployed tear gas Italy deployed 500 additional soldiers in Milan, while shops boarded up and violent clashes broke out in Rome Spain witnessed looting and fires in Barcelona, with around 100 arrests Belgium saw clashes in Brussels, while protests in Albania turned violent Meanwhile, Portugal witnessed largely peaceful demonstrations over housing costs These visuals are deeply disturbing. Right to protest yes, but no right to destroy businesses, loot shops and threaten livelihood!! — Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 25, 2026



أضرار بـ14 متجر وإصابة 14 ضابط

تعرض أربعة عشر متجراً للتخريب والنهب، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والملابس والأحذية والبصريات، كما اندلع ما لا يقل عن 20 حريقاً في جميع أنحاء وسط المدينة.

كما أصيب أربعة عشر ضابطاً من قوات موسوس، أربعة منهم بإصابات خطيرة، حيث اندلع العنف مساء السبت، وكان وسط المدينة مليئاً بالسكان والسياح.

كما أشعل مثيرو الشغب النار في شرفة مقهى زيورخ الشهير، الواقع أعلى شارع لاس رامبلاس، وأقاموا متراساً مشتعلاً من حاويات القمامة والدراجات النارية عند تقاطع شارع كارير بيرجارا مع الساحة. كما حطموا مواقف الحافلات ودمروا إشارات المرور.

[ 🇪🇸 ESPAGNE ] 🔸 À Barcelone, 100 personnes ont été interpellées hier après des émeutes et le pillage de 14 commerces. Un quart des personnes interpellées sont mineures. Selon El País, plusieurs centaines de jeunes s’étaient rassemblés à la suite d’appels diffusés sur les réseaux sociaux, sans revendication précise identifiée. https://t.co/tHzSIXCdpd — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 25, 2026

استهداف المتاجر



وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً محاصرين داخل المتاجر بعد إغلاق أبوابها، وطلبت الشرطة من السياح مغادرة الساحة بينما كانت طائرة هليكوبتر تحلق في الأجواء.

وتم نشر أكثر من 220 ضابطاً من شرطة موسوس وقوات الحرس الحضري في برشلونة، وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق الحشد، الذي انقسم إلى مجموعات أصغر وتفرق في الشوارع المحيطة، بينما كان الضباط يلاحقونه.

وتم إغلاق المنطقة الممتدة من ساحة أوركيناونا إلى جامعة كاتالونيا، كما تم إغلاق محطتي رينفي وإف جي سي في ساحة كتالونيا، مع مرور القطارات دون توقف، وبحلول الساعة 9:45 مساءً، كان رجال الشرطة قد أخلو الساحة وتم إخماد النيران.

وشهدت ساحة كتالونيا على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية إقامة مخيم احتجاجي على السكن. حاول مثيرو الشغب اقتحام المخيم، لكن منظميه والمشاركين فيه منعوهم.



في وقت سابق من هذا الشهر، وتحديداً في الخامس من أكتوبر، تحول احتجاج سكني في نفس الساحة إلى أعمال عنف، حيث قام مثيرو الشغب ببناء متاريس وإلقاء أشياء على سيارات الشرطة.

عدوى الشغب تنتقل من أوروبا

وقالت وزيرة الداخلية الكتالونية نوريا بارلون إن أعمال العنف التي وقعت يوم السبت كانت بسبب جماعات "غير منظمة" لم تكن تدافع عن "أي حق".

وتعتقد إدارة الداخلية الكتالونية أن الاحتجاج ربما كان "انعكاساً" للاحتجاجات التي أقيمت في نفس اليوم في عدة مدن في فرنسا وإيطاليا.

من جهته، أدان رئيس كاتالونيا سلفادور إيلا أعمال الشغب ودعم قوات موسوس، قال: "لا مكان للعنف في كتالونيا أبداً، الاحتجاج حق ديمقراطي، أما الاعتداء والترهيب وإلحاق الضرر فليس كذلك". ووعد بأن "كل من يرتكب ذلك سيدفع ثمنه".

كما تعهد عمدة برشلونة، خاومي كولبوني، بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وقال: "لن نسمح بمرور ما حدث دون عقاب. ستكون هناك عواقب، على البالغين وعلى المسؤولين عن القاصرين.. لن نسمح بتخريب المدينة".