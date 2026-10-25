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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان: تطوير أول محرك يعمل بالهيدروجين للسفن الكبيرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

اليابان: تطوير أول محرك يعمل بالهيدروجين للسفن الكبيرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
اليابان: تطوير أول محرك يعمل بالهيدروجين للسفن الكبيرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
أ ش أ

طورت شركة يابانية متخصصة في تصنيع المحركات البحرية ما تصفه بأنه أول محرك في العالم يعمل بالهيدروجين مخصص للسفن التجارية الكبيرة، وهو قادر على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 95% مقارنة بالمحركات التقليدية التي تعتمد على الوقود الثقيل.

وكشفت شركة "جابان إنجين كوربوريشن" للمرة الأولى عن هذا المحرك الشهر الماضي، ومن المقرر تركيبه على سفينة متعددة الأغراض ستتولى بناءها شركة "أونوميتشي دوكيارد"، بينما يُتوقع أن تبدأ شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز" في إجراء اختبارات تشغيلية عملية على متن السفينة بحلول أبريل 2028، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

ويعتمد المحرك على نظام حقن مباشر عالي الضغط لضمان احتراق مستقر للهيدروجين، كما يتضمن تدابير سلامة متقدمة -مثل استخدام أنابيب مزدوجة الجدران لخطوط إمداد الهيدروجين- نظرا لأن هذا العنصر الكيميائي سريع الاشتعال وعرضة للتسرب.

وفي أغسطس من العام الماضي، كانت شركة "جابان إنجين" -التي تتخذ من مدينة أكاشي في محافظة هيوجو غرب اليابان مقرا لها- قد أعلنت أيضا عن إنجاز أول محرك تجاري متكامل يعمل بالأمونيا في العالم.

ورغم الآمال الكبيرة المعقودة على الهيدروجين والأمونيا كوقود من الجيل القادم للسفن التجارية الكبيرة، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة؛ فالهيدروجين يواجه عقبات تتعلق بارتفاع التكلفة وبطء وتيرة اعتماده، بينما تتطلب الأمونيا تدابير سلامة صارمة نظرا لكونها مادة سامة.

شركة يابانية تصنيع المحركات البحرية أول محرك في العالم يعمل بالهيدروجين خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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