إقرار قواعد قبول الطلاب بالتنسيق.. أبرز قرارات اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل لمنظومة التعليم العالي، وإصداره 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء جامعات أهلية جديدة، تشمل: (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية). وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية أصبحت إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي المصرية، وحققت تقدمًا ملحوظًا منذ بداية عملها، ما أكسبها ثقة المجتمع المصري من طلاب وأولياء أمور، حيث تمثل نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عصري عالي الجودة، يقوم على الربط بين المعرفة والتطبيق.

وأشار الوزير إلى زيارته الأخيرة لجامعة الفيوم الأهلية وجامعة دمياط الأهلية، مشيدًا بالجامعتين، كما ثمن ما حققته الجامعات المصرية من تعظيم الاستفادة من مقوماتها، بإنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية، وإعادة استغلال إمكانياتها المادية والبشرية لتقديم مستوى جديد من الخدمة التعليمية يواكب تطورات العصر، مقدمًا الشكر للجامعات الحكومية على دورها في إنجاز هذه التجربة.

كما أشار الوزير إلى توجيه القيادة السياسية بعمل ورش عمل مكثفة خلال الفترة القادمة؛ لتعظيم الاستفادة من دور الجامعات الأكاديمي والبحثي، ومن المقرر أن تبدأ الورش من جامعة القاهرة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع متابعة جاهزية الجامعات الأهلية لبدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات الأكاديمية واللوجستية، وتوفير البنية التحتية الحديثة، والمعامل المتخصصة، والهياكل الإدارية التي تضمن فعالية الأداء قبل تشغيل الجامعة، موجهًا بأن يكون التركيز في الجامعات الأهلية على تقديم البرامج البينية التي تناسب الإقليم الجغرافي المحيط بالجامعة، والتي تساعد الطلاب على الالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الشراكات مع الجامعات الدولية ذات الصلة، والتكامل مع الجامعات الحكومية، بما يضمن الاستدامة المالية والأكاديمية للجامعتين (الجامعة المؤسسة والجامعة الأهلية المنبثقة عنها)، في سياق التنسيق المستمر بين روافد منظومة التعليم العالي المصرية.

كما وجه الوزير باستمرار عمل اللجنة المشكلة لتقديم المنح الدراسية بالجامعات الأهلية للطلاب المتفوقين والمتميزين، وفقًا لأسس ومعايير واضحة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم الأكاديمي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى رعاية المتفوقين والنوابغ، وتحفيزهم على مواصلة التفوق والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة. كما وجه سيادته اللجنة بدعم الحالات الاجتماعية والإنسانية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة استشارية للجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية بعضوية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والمستشار الدكتور عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه. وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها فيما يتعلق بالمرشحين لشغل وظيفة رئيس جامعة أهلية، كما تختص اللجنة بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الجامعات الأهلية من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على مجلس الجامعات الأهلية.

وأوضح الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أن الاجتماع استعرض تقرير اللجنة المُشكلة بشأن مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التي لا تُساهم فيها جامعات حكومية، فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات، وبعض الأحكام الأخرى.

وأُحيط المجلس علمًا بمشروع بروتوكول تعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة منها، لتنظيم العلاقة بين الجامعتين.

وقرر المجلس التأكيد على القرار السابق الخاص بنظام استرداد المصروفات الدراسية في حالة انسحاب الطلاب من الجامعات.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على آليات المنح والإعفاء من الرسوم الدراسية المختلفة من الجامعات الأهلية للمستفيدين من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأُسرهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس أحيط بتقرير اللجنة الفنية المُشكلة بشأن دراسة قواعد المنح الدراسية الخاصة بالقبول بالجامعات الأهلية طبقًا للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن، بنسبة 10% من أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

هذا، وقد أكد المجلس استمرار العمل بقواعد قبول الطلاب الحاصلين على (شهادة الثانوية الأزهرية – شهادة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات – شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات – شهادة المعاهد المتوسطة عامين دراسيين) للالتحاق بالجامعات الأهلية، وكذلك قواعد قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات: (الثانوية الفنية – دبلوم المعاهد) للالتحاق بالجامعات الأهلية.

كما أُحيط المجلس علمًا بتجديد اتفاقية المنح لبرنامج دراسي مزدوج في درجة الليسانس، في مجالات اللغات الأجنبية التطبيقية بين الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر وجامعة السوربون الجديدة – فرنسا.