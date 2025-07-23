عابدين يتألق في معسكر الأهلي بتونس وينال إشادة ريبيرو

واصل أحمد عابدين مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تقديم مستويات مميزة خلال معسكر الفريق المقام في تونس، حيث لفت الأنظار بأدائه القوي وانضباطه التكتيكي في التدريبات التي خاضها الفريق ضمن فترة الإعداد.

وحرص البرتغالي خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على الإشادة بالمستوى الذي ظهر به اللاعب، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية لخط الدفاع في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل قدرته على اللعب بثقة كبيرة أمام لاعبي الفريق الأول.

ويعد تألق أحمد عابدين أحد أبرز مكاسب معسكر تونس، بعدما نجح في إثبات جاهزيته للدخول ضمن حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد، ليعزز من خيارات الأهلي الدفاعية ويمنح الفريق حلولًا مميزة في هذا المركز.