نحتاج مركز 6.. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق إلى دونجا

يرى عصام مرعي نجم الزمالك السابق، أن الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء بحاجة إلى دعم مركز 6 في وسط الملعب.

وقال عصام مرعي، في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "الفريق يفتقد للاعب ارتكاز صريح قادر على تأمين الخط الخلفي، وهذه نقطة يجب الالتفات إليها سريعًا".

ووجه مرعي نصيحة للاعب نبيل عماد دونجا، قائلًا: "دونجا لاعب جيد لكنه بحاجة إلى مضاعفة مجهوده من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب والمنتظر منه في وسط الملعب".

واختتم مرعي تصريحاته برسالة للاعبي الزمالك، قائلًا: “يجب على كل لاعب أن يُدرك جيدًا قيمة ارتداء قميص الزمالك، واللعب لنادٍ بهذا الحجم يتطلب التزامًا ومسؤولية كبيرة في كل لحظة”.