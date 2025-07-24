بينهم فتوح.. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك

يسعى جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، لتسريح وللإطاحة بعدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، لفرض الانضباط داخل النادي.

وقال الإعلامي كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة “الحياة”، إن جون إدوارد قد استقر رأيه على رحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو بالبيع النهائي على إثر أزمة حفل الساحل الشمالي، كما شدد على أن مسؤولي الزمالك لا يكترثون مطلقا بفكرة رحيل اللاعب في وقت لاحق للنادي الأهلي.

وتابع كريم حسن شحاتة: "أنا عاجبني الدور اللي بيقوم بيه جون إدوارد حاليا، بغض النظر عن النتايج، وهو الفترة دي هدفه يقضي على أي سلوك مش كويس، حتى أو كان برا الملعب"، مضيفا: "في فريق الزمالك حاليا 3 لاعيبة مش ملتزمة خارج الملعب منهم فتوح، والنقطة دي مش عاجبة جون إدوارد وهو عاوز يمشيهم، وده أمر كويس لأنه مش بيبص بس للناحية الفنية، وأنا مش هقول أساميهم ولكن هتعرفوهم بعدين".

وأضاف: “اللاعيبة دي بتعمل حاجات مش كويسة برا الملعب ومينفعش لاعب كورة يعملها، وأنا مش عاوز أفسر، وياما الزمالك خصم من فلوسهم بس هما مش بيرجعوا عن أفعالهم”.