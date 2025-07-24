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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالناصر محمد :الانضباط أساس النجاح داخل الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الكابتن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن تطبيق النظام والانضباط داخل الفريق هو العامل الأساسي لتحقيق النجاح على مدار الموسم. 

وشدد في تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” على شاشة قناة نادي الزمالك، أن التعامل المهني مع المواقف سواء داخل أو خارج الملعب يمثل فارقًا كبيرًا في مشوار الفريق، خاصة خلال البطولات الطويلة.

معسكر العاصمة الإدارية يسير بنجاح

تحدث عبد الناصر محمد عن الأجواء الإيجابية في معسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز والانضباط الكامل، وهو ما يعكس مدى الجدية والاستعداد للموسم الجديد. وأوضح أن الجهاز الفني يحرص على فرض نظام واضح يسير عليه الجميع دون استثناء.
 

التزام اللاعبين محل إشادة

أشاد مدير الكرة بسلوك لاعبي الزمالك خلال المعسكر، مؤكدًا أنهم يُظهرون التزامًا واضحًا في تطبيق التعليمات وتنفيذ الخطط الموضوعة، سواء من العناصر القديمة أو الوافدين الجدد.

وأشار إلى أن هذا الالتزام يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة في قدرة الفريق على تقديم موسم مميز. 

مزيج من الخبرة والطموح
 أوضح عبد الناصر أن الزمالك يمتلك توليفة قوية من اللاعبين تجمع بين أصحاب الخبرات الكبيرة والصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات، مؤكدًا أن الجميع يتحلى بالطموح والرغبة في تقديم الأفضل للفريق.

وعد للجماهير
 

اختتم عبد الناصر محمد تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يعمل بكل قوة من أجل الظهور بأفضل صورة في الموسم المقبل، وأن الجماهير سترى فريقًا منظمًا وقويًا قادرًا على تحقيق البطولات والطموحات المنتظرة.


 

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