الزمالك يجدد عقد داليا المرشدي ويقترب من ضم الكرواتية ماتيا ماجديتش

في خطوة جديدة لدعم فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب عن تجديد عقد لاعبة الفريق داليا المرشدي لمدة موسمين إضافيين، في إطار الحفاظ على العناصر الأساسية التي تمثل إضافة قوية للفريق خلال المنافسات المحلية والقارية.

داليا المرشدي مستمرة بقميص الزمالك

ويأتي هذا التجديد بعد الأداء المميز الذي قدمته داليا المرشدي خلال المواسم الماضية، حيث أثبتت جدارتها كأحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأبيض.

ويسعى مجلس الإدارة والجهاز الفني للحفاظ على استقرار الفريق وتوفير كل عوامل النجاح له، خاصة بعد التطور الكبير في أداء اللاعبات مؤخرًا.

مفاوضات مع الكرواتية ماتيا ماجديتش

وفي سياق موازٍ، دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مباشرة مع اللاعبة الكرواتية ماتيا ماجديتش، التي تُعد من أبرز المحترفات في الدوري الإماراتي، حيث تلعب حاليًّا في صفوف نادي الشارقة.

وتهدف إدارة الزمالك إلى التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعبة لتدعيم صفوف الفريق خلال موسم 2025/2026.

وتتميز ماجديتش بمستوى فني وبدني عالٍ، جعلها محط أنظار عدد من الأندية، إلا أن الزمالك يتحرك بخطوات ثابتة لإنهاء الصفقة لصالحه، في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات القادمة.

خطة الزمالك للمنافسة على البطولات



ويأتي هذا التحرك ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات استعدادًا للموسم المقبل، حيث يسعى النادي للعودة بقوة إلى منصات التتويج ومنافسة غريمه التقليدي النادي الأهلي على البطولات المحلية، إلى جانب السعي للمشاركة والمنافسة في البطولات القارية.

وتؤكد هذه الخطوات جدية الزمالك في تطوير الفريق والعمل على بناء منظومة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات خلال المواسم القادمة.