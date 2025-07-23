آخر تدريبات الزمالك.. موقف عواد من المشاركة في المران وعرض خيالي لصبحي من ناد سعودي

منح الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا حارس المرمى محمد عواد راحة من التدريب الجماعي مساء اليوم، بعد أن اشتكى من آلام في الظهر، ما دفع فيريرا لمنحه برنامجا تأهيليا منفصلا.

وخضع البدلاء: محمد صبحي، مهدي سليمان، ومحمود الشناوي، لتدريبات مكثفة تحت إشراف مدرب الحراس براتيسلاف لازيتش.



فيريرا يُلقي محاضرة فنية ويستدعي مدافع الشباب



وافتتح المدير الفني البلجيكي مران اليوم بمحاضرة فنية قبل انطلاق التدريبات المسائية ، ركّز خلالها على التوزيع التكتيكي وتصحيح الأخطاء. كما قرر ضم المدافع الشاب علي عبد المجيد (مواليد 2005) من فريق الشباب إلى المعسكر الأول لتعزيز الخيارات الدفاعية.



تدريبات خطة واستعدادات مكثفة تحضّر لودية وادي دجلة



واصل الفريق تدريباته موسمياً. اشتملت التدريبات على تقسيم اللاعبين لمجموعات، تجمعات بدنية، وتنظيم خططي تحت قيادة فيريرا، ضمن استعدادات وديته المقبلة أمام وادي دجلة يوم الجمعة، قبل ختام المعسكر المغلق في 27 يوليو.



رفض عرض خليجي لرحيل محمد صبحي



رفض الزمالك عرضًا خياليًا بقيمة 2 مليون دولار من نادٍ سعودي لضم محمد صبحي، مؤكدا أن المبلغ المطلوب لبدء المفاوضات لا يقل عن 3 ملايين دولار.