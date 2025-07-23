المقاولون العرب يضم محمود دعبسة لمدة 3 مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح عن ضم اللاعب محمود دعبسة جناح فريق كهرباء الإسماعيلية السابق حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني ليعد الصفقة السابعة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.