قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قبول التصالح | «حصانة قانونية» للمخالفة.. وحظر لتغيير الأعمال دون ترخيص
إعلامي ينتقد الأهلي: يحقق الفوز دون أداء .. و«عموتة» لا يجيد إدارة المباريات
البابا تواضروس يصل دير البتول بملوي وسط استقبال حافل من الأهالي | صور
عراقجي: سنكشف عن العدد الحقيقي لخسائر القوات الأمريكية في الوقت المناسب
«الغندور» ينفرد بتفاصيل صفقة محمد إسماعيل للزمالك.. وشكوى «زد» لاتحاد الكرة بسبب المستحقات
أستاذ علوم سياسية: مصر والسعودية جناحا الأمة.. والتعاون العربي ضرورة لمواجهة تهديدات المنطقة
المتهم بنشر فيديوهات ممارسة الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين يعترف بجريمته
بريطانيا تدرس تقديم دعم عسكري للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين
علّموا أولادكم مجالس الكبار .. حملة عربية تعيد الأطفال إلى الصحراء.. ما القصة؟
أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين
أقل سعر صرف للدولار في البنوك
وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجارات في جزيرة قشم مصدرها البحر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قعدة مع واحد صاحبها في العجمي .. العثور على فتاة الجيزة المُتغيبة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة الصف بالجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتهما (طالبة سن 16) عن المنزل بذات التاريخ حال توجهها لشراء بعض المستلزمات المنزلية .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة بمنطقة العجمى بالإسكندرية، وأمكن ضبطها وبسؤالها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، أمكن ضبطه (فرد أمن بشركة خاصة – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الفتيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية

فتاة البيرة

فيديوهات خادشة.. التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة البيرة بالتجمع

الزمالك

موعد بطولة كأس السوبر المصري.. مواجهتان ناريتان بين الزمالك والمصري والأهلي وبيراميدز

لحظة استلام جثمان عم الفنان حمدى الميرغنى

لحظة خروج جثمان عم حمدي الميرغني من مشــ.رحة كوم أمبو بأسوان.. شاهد

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

خلف الزناتي نقيب المعلمين

17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل

الدولار

عقب تجاوزه حاجز الـ 52 جنيها.. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن

ترشيحاتنا

حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 16 سبتمبر 2026.. تغييرات جديدة وفرص على مختلف الأصعدة

بذور

بذور الشيا مقابل بذور الكتان: أيهما أفضل لأحماض أوميجا 3 والمغنيسيوم

تصفح الموبايل قبل النوم

ما تأثير مشاهدة الموبايل قبل النوم على القلب

بالصور

بأناقتها .. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنسجرام وتتألق بإطلالة باللون البني | شاهد

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

نشرة المرأة والمنوعات | هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

تغير الصوت وطريقة الكلام علامة مبكرة للإصالة بمرض خطير.. دراسة تحذر

تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف
تغيرات الصوت قد تكون علامة مبكرة للخرف

باللون الأخضر الفستقي.. رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

المزيد