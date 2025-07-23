عمر جابر: اعتزال شيكابالا وعبد الشافي خسارةوهناك نظام جديد بوجود جون إدوارد

أكد عمر جابر، لاعب فريق الزمالك، أن الفريق يملك ما يكفي من الطموح والإصرار للظهور بشكل قوي والمنافسة على جميع البطولات.

ويواصل الزمالك معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني لبناء موسم مختلف على كافة المستويات.

وقال عمر جابر في تصريحات إعلامية:

"الفريق أنهى الموسم الماضي بأداء جيد، ونسعى للبناء على هذا الأداء لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد. الجميع داخل النادي، من لاعبين ومسؤولين، يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ونعمل بروح جماعية من أجل تحقيق البطولات".

وعن الأجواء داخل الفريق، أشار جابر إلى أن هناك نظامًا جديدًا يسير عليه الجميع منذ وصول جون إدوارد، معربًا عن ثقته في أن هذا النظام سيساعد على تحقيق الانضباط المطلوب والطموحات المرجوة.

وفيما يتعلق برحيل الثنائي شيكابالا ومحمد عبد الشافي، قال عمر جابر:

"أتحدث عنهم بكل احترام وتقدير، فهم من رموز الكرة المصرية ونادي الزمالك، وقدموا الكثير خلال مسيرتهم. شيكابالا أسطورة لا تتكرر، وعبد الشافي قائد استثنائي، وأتمنى لهما التوفيق في الخطوة القادمة".

وختم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن ارتداء شارة القيادة في نادٍ بحجم الزمالك مسؤولية كبرى، واعدًا جماهير الفريق ببذل أقصى جهد داخل وخارج الملعب لإسعادهم وتحقيق طموحاتهم.