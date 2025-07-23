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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابن بلدي.. أحمد ناجي يدعم حسن شحاتة بعد تعرضه لأزمة صحية

حسن شحاتة
حسن شحاتة
يارا أمين

وجه أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق، رسالة دعم للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “كابتن حسن شحاته ابن بلدى كفر الدوار وقدوتنا ومثلُنا الأعلى دائماً شفاك اللّٰه وعافاك وحفظك اللّٰه بحفظه تقوم بألف سلامه يا حبيبى”.

تطورات حسن شحاتة الصحية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاته عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم.

وقال شوبير : “أن الكابتن حسن شحاتة في تحسن بعد إجراء العملية”.

وأشار شوبير إلى أن العملية عبارة عن تركيب دعامة في القناة المرارية بسبب أرتفاع نسبة الصفراء ".

وأكد الإعلامي خلال تصريحاته علي أن الكابتن حسن شحاته أجري كل الفحوصات والإشاعات الإطمئنان علي صحتة".

أحمد ناجي المنتخب المصري حسن شحاتة فيسبوك أحمد شوبير شوبير

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