سيف جعفر: مررت بظروف صعبة الموسم الماضي وهدفنا حصد كل البطولات

أكد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط فريق الزمالك، أن الاستعدادات للموسم الجديد تجري على قدم وساق داخل معسكر الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق تطلعات الجماهير البيضاء.

وقال سيف في تصريحات تلفزيونية:

"نخوض تدريبات قوية بشكل يومي في المعسكر، والكل يسعى لتقديم 100% من مستواه. هدفنا واضح: التتويج بكل البطولات الممكنة في الموسم الجديد".

وأضاف: "المدير الفني يهتم بتطوير مستوانا بشكل فردي وجماعي، وهناك التزام كبير من الجميع في المعسكر".

كما أشار إلى روح الفريق، قائلاً: "الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، يتمتعون بشخصيات إيجابية، والصفقات الجديدة اندمجت سريعًا معنا، وإدارة الكرة تلعب دورًا مهمًا في توفير أجواء مستقرة تساعد على التركيز".

واختتم سيف حديثه قائلاً:

"مررت بظروف صعبة الموسم الماضي لم يعلم بها الكثيرون، لكنني أطمح في الموسم الجديد إلى البناء على ما وصلت إليه، وتقديم كل ما لدي لجماهير الزمالك التي أوجه لها كل الشكر والدعم في كل مكان".