الإسماعيلي يجري 3 تغييرات في جهازه الفني الجديد.. تفاصيل

أعلن النادي الإسماعيلي، في بيان رسمي مساء الأربعاء، عن إجراء 3 تغييرات في جهازه الفني الجديد، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026.

وقال النادي الإسماعيلي، في البيان الذي نشره اليوم عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي، على انضمام البرازيلي ويليام شميدت مدربا للأحمال، للجهاز الفني للنادي، بدلًا من التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره.

واعتمد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

كابتن أحمد العجوز ( قطاع الكرة)

كابتن ميلود حمدي (مدير فني)

كابتن حمادي صغير ( مدرب)

كابتن عبد الله الشحات ( مدرب)

كابتن ويليام شميدت ( مدرب أحمال)

كابتن سيد السويركي ( مدرب حراس مرمي)

كابتن شادي العبودي ( محلل أداء)

الدكتور مجدي الباز ( طبيب الفريق)

كابتن أحمد صالح ( المدير الإداري)

كابتن أحمد غريب ( إداري)

كابتن محمد سلمان ( إداري)

كابتن أحمد سلمان ( مدير إداري الشؤون الإدارية)

الدكتور محمد سعيد ( طبيب علاج طبيعي)

كابتن محمود المجدي ( الجهاز الطبي)

كابتن عزت هشام ( الجهاز الطبي)

كابتن محمد منصور ( الجهاز الطبي)