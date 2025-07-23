طبيب الإسماعيلي يوضح تطورات مصابي الفريق

أوضح دكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي التطورات الأخيرة لمصابين وذلك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويخوض الفريق حاليا معسكر مغلق بالإسكندرية تحضيرا للنسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طبيب الفريق :”عبد الكريم مصطفى ومروان حمدي يعانيان من التهاب في وتر أكليس ،مؤكدا انضمامها للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل”.

وواصل :”خالد النبريصي وحاتم سكر وأحمد أيمن ومحمد حسن يخضعون لبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة”.

وأتم تصريحاته :”محمد خطاري تعرض لشد خفيف في منشأ العضلة الضامة ويحتاج لثلاث ايام قبل الانضمام للتدريبات الجماعية”.