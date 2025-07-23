تشكيل الجهاز الفني الجديد للإسماعيلى بعد ضم ويليام والعبودي

اعتمد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تشكيل الجهاز الفني الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد وذلك بعد إجراء مجموعة من التعديلات ..

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي ..

ك / أحمد العجوز ( قطاع الكرة)

ك / ميلود حمدي ( مدير فني)

ك / حمادي صغير ( مدرب)

ك / عبد الله الشحات ( مدرب)

ك / ويليام شميدت ( مدرب أحمال)

ك / سيد السويركي ( مدرب حراس مرمي)

ك / شادي العبودي ( محلل أداء)

د/ مجدي الباز ( طبيب الفريق)

ك / احمد صالح ( المدير الإداري)

ك / احمد غريب ( إداري)

ك / محمد سلمان ( إداري)

ك / أحمد سلمان ( مدير إداري الشؤون الإدارية)

د/ محمد سعيد ( طبيب علاج طبيعي)

ك / محمود المجدي ( الجهاز الطبي)

ك / عزت هشام ( الجهاز الطبي)

ك / محمد منصور ( الجهاز الطبي)