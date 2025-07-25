موعد مباراة الأهلي والبنزرتي اليوم الجمعة والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق البنزرتي التونسي، اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا في أول المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والبنرزتي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة، وتقام على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة.

وتذاع المباراة الودية على قناة النادي الأهلي المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ريبيرو يعقد محاضرة للاعبين

في سياق متصل، يعقد خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، محاضرة للاعبين، استعداداً لخوض مباراة البنزرتي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في تونس.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة في الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.