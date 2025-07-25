إيزاك يشترط راتبا خرافيا للانضمام إلى الهلال السعودي

أكد تقرير صحفي، أن السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، طلب راتبًا خرافيًا للانضمام إلى الهلال السعودي، الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن إيزاك طلب من إدارة نادي الهلال راتبًا سنويًا يتجاوز الـ60 مليون يورو للموافقة على العرض السعودي بخلاف امتيازات أخرى، خلال الاجتماع الذي تم بين الطرفين.

إنزاجي يطالب الهلال بضم نجم ليفربول

وأضافت أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال، طلب من إدارة ناديه. التعاقد مع الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، الذي يفاوضه الهلاليون أيضًا .

وكان إيزاك كشف عن رغبته في مغادرة نيوكاسل، ودراسة العروض المقدَّمة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نيوكاسل، حددت 150 مليون جنيه إسترليني للتنازل عن إيزاك في حال إصراره على الرحيل قبل انتهاء عقده الممتد حتى نهاية 2028.

