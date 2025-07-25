سون هيونج مين يطرق أبواب الدوري الأمريكي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تلقي سون هيونج مين، نجم توتنهام، عرضًا أمريكيًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "قدّم نادي لوس أنجلوس عرضًا أوليًا لهيونغ مين سون كنجم للمشروع".

وأضاف: “القرار بيد سون، حيث سيتحدث مع توماس فرانك لتوضيح مستقبله في أقرب وقت ممكن، الصفقة مُبرمة”.

وختم: "سيترك توتنهام الآن لسون اتخاذ قراره بشأن خطوته التالية".

توتنهام يقتحم سباق ضم نجم ريال مدريد

في سياق آخر، اقتحم نادي توتنهام الإنجليزي، سباق التعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النادي اللندني يرغب في مواصلة استثماره في سوق الانتقالات، بعد انضمام جيبس-وايت ومحمد قدوس، حيث يأمل في استقطاب رودريجو، الذي قد يكون مستعدًا للانضمام إلى إنجلترا في حال تلقيه عرضًا مثيرًا للاهتمام.

وأضافت أن البرازيلي أدرك أنه لن يكون جزءًا من خطط تشابي ألونسو هذا الموسم في ريال مدريد.

وتابعت أن روديجو يحظى أيضا باهتمام ليفربول وأرسنال وتشيلسي.

