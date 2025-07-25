عشوة كوارع.. علي الحجار ينشر صورة تجمعه بـ أحمد زويل وسعيد صالح

نشر الفنان علي الحجار صورة قديمة، تجمع الدكتور والعالم المصري الراحل أحمد زويل بعدد من نجوم الفن.



وظهر خلالها كل من الدكتور الراحل أحمد زويل، الفنان خالد سرحان، والفنان سعيد صالح، أثناء تناولهم وجبة عشاء بأحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، وعلق خالد سرحان على الصورة: “كانت أيام”.



روّجت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي عبر فيسبوك لحفل الفنان علي الحجار يوم 30 يوليو الجاري ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه المتنوعة.

علي الحجار يعلن تأجيل طرح ألبومه

وكان أعلن علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وكتب علي الحجار عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا: “نظرآً للظروف اللي بتمر بيها المنطقة حنأجل شوية طرح ألبوم شيء من كل شيء” ..

على الحجار

وفى شهر مايو الماضي، أحيا الفنان علي الحجار احدث حفلاته فى ساقية الصاوي .

وفي وقت لاحق، وضمن أنشطة وزارة الثقافة، احتفت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالموسيقار فريد الأطرش خلال الأمسية الخامسة من عروض المشروع الفني "100 سنة غنا"، المُقام بالتعاون مع النجم علي الحجار، والتي كانت كاملة العدد. وقد استضافت الأمسية المطربين الشباب: أميرة أحمد، ياسمين علي، وفتحي ناصر، وأخرجها مهدي السيد، وكتب السيناريو الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.