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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: مهدي سليمان إضافة قوية للزمالك.. والصفقات ناجحة

مهدى سليمان
مهدى سليمان
رباب الهواري

أكد عمرو عبدالسلام، لاعب الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء الأكثر انتماء ووفاء على مر العصور.

وقال عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مركز حراسة مرمى نادي الزمالك بخير في الوقت الحالي بتواجد محمد صبحي ومحمد عواد وانضمام مهدي سليمان سيضيف التنافس في الموسم المقبل ومن وجهة نظري لن يكون هناك قلق في هذا المركز على الاطلاق".

وأضاف: "فيريرا يحاول فرض الضبط والانضباط في معسكر الزمالك وهو أمر جيد للغاية وسيكون هناك تجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، واختيار الصفقات جاء بالتنسيق بين جون إدوارد والمدير الفني البلجيكي".

وأوضح أن "صفقات الزمالك حتى الآن ناجحة ومن وجهة نظري الفريق يحتاج إلى مهاجم جديد وظهير أيمن ولاعب خط وسط مدافع، وهناك اهتمام كبير من فيريرا بقطاع الناشئين لأنه الأساس".

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