طموحي حصد البطولات.. مهدي سليمان: الانتقال للزمالك خطوة جديدة

أعرب الحارس المخضرم مهدي سليمان، عن بالغ سعادته بالانضمام رسميًا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة كبيرة في مشواره الكروي، وطموحًا متجددًا للبحث عن الألقاب في أحد أكبر الأندية المصرية.

وقال سليمان في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، عقب توقيعه العقود: "سعيد جدًا بانضمامي إلى القلعة البيضاء، فمجرد ارتداء قميص الزمالك شرف كبير ومسؤولية مضاعفة، لأن الفريق دائمًا ينافس على جميع البطولات، وجماهيره لا ترضى إلا بالتتويج".

وكشف الحارس، البالغ من العمر 38 عامًا، أن المفاوضات بدأت عبر المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، موضحًا أنه تلقى عروضًا متعددة عقب انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، لكنه قرر التريث فور علمه برغبة الزمالك في التعاقد معه، حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف: "لم أتردد في التوقيع للزمالك، رغم امتلاكي عدة عروض أخرى.. هذا النادي تاريخي وجماهيريته عظيمة، وطموحي هو الظهور بشكل يليق باسم الفريق، والمساهمة مع زملائي في إعادة البطولات إلى ميت عقبة".

وأشار سليمان إلى أن المنافسة داخل الفريق ستكون قوية، خاصة في ظل وجود الحارسين محمد عواد ومحمد صبحي، مؤكدًا أن "المنافسة بين الثلاثي ستخدم الفريق في المقام الأول، وكل منا سيبذل جهده داخل وخارج الملعب من أجل مصلحة الزمالك".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعد جماهير الزمالك بأنني سأقاتل لأكون على قدر الثقة، وسأسعى بكل ما أملك للظهور بأفضل مستوى ممكن، وأن أساهم مع الفريق في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات".

ويملك مهدي سليمان مسيرة طويلة بدأها مع فريق إنبي تحت 21 عامًا في عام 2008، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، ومنه إلى عدة محطات أبرزها المقاولون العرب، بتروجت، غزل المحلة، سموحة، بيراميدز، وأخيرًا الاتحاد السكندري، قبل انضمامه للزمالك في صفقة انتقال حر.