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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهدي سليمان: اللعب للزمالك يزيد من طموحاتي.. وسأقاتل لحصد البطولات

المهدي سليمان
المهدي سليمان
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أعرب مهدي سليمان ، حارس مرمى فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح اللاعب، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك ، أنه سعيد بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيراً إلى أن المفاوضات معه تمت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، وعندما سمع باهتمام الزمالك بالتعاقد معه فضل الانتظار، حتى تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ووقع على عقود الانتقال رسمياً للزمالك.

وقال مهدي سليمان: " الانتقال لنادي الزمالك أمر يزيد من طموحاتي أن الفريق ينافس على كافة البطولات، وجمهور الزمالك يرغب في حصد كافة الألقاب".

 وشدد الحارس ، على أن المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق لمصلحة النادي، والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة نادي الزمالك.

واختتم مهدي سليمان تصريحاته قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق للظهور بأفضل مستوى مع الزمالك ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات".

الزمالك المهدي سليمان الاتحاد السكندري

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